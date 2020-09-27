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05:02 27.09.2020

Власти Брюссельского региона приняли экстренное решение об ужесточении антивирусных мер

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Власти Брюссельского региона приняли экстренное решение об ужесточении антивирусных мер

Из-за резкого возрастания заражений COVID-19 в Брюсселе в субботу было созвано чрезвычайное кризисное совещание бургомистров коммун Брюссельского столичного региона, на котором согласованы новые превентивные меры против коронавируса.

Решено, начиная с понедельника, 28 сентября, закрывать бары и кафе в 23:00 в течение предстоящих трех недель. Любого рода собрания людей в общественных местах в составе более 10 человек запрещены с 23:00 до 6:00.

При этом обязательное повсеместное ношение масок на открытом воздухе на всей территории региона отменяется. Тем не менее, маски на улице останутся обязательными в наиболее людных местах, как торговые центры, при выходе учащихся из школ и в других аналогичных ситуациях.

В закрытых общественных помещениях и на транспорте по-прежнему сохраняется масочный режим.

Это совещание было вызвано ощутимо ухудшившейся статистикой заражений COVID-19. Положение дел в Брюсселе расценивается как настоящая вспышка заболевания, где за минувшую неделю отмечено 2353 новых случая инфицирований коронавирусом.

В целом в Бельгии последние недели также отмечается неуклонный рост заражений. Среднее количество ежедневных инфицирований COVID-19 в стране достигло 1540 в период с 16 по 22 сентября, объявил в субботу бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano. Это на 40% больше, чем по оценке предыдущих семи дней.

Теги: #коронавирус #брюссель #ограничения
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