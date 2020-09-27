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00:05 27.09.2020

В Молдове новый антирекорд по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки - 868, общее число превысило 50 тыс. - Минздрав

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В Молдове новый антирекорд по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки - 868, общее число превысило 50 тыс. - Минздрав

Общее количество случаев заражений коронавирусом в Молдове превысило 50 тысяч, свидетельствуют данные, представленные в субботу вечером пресс-службой министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

Кроме того, согласно сообщению, в субботу зарегистрирован новый антирекорд по количеству случаев заражения за одни сутки - 868 случаев. Это на 82 случаев больше, чем прежний антирекорд, который был зарегистрирован в минувшую среду.

"В субботу было обработано 2 913 тестов, в том числе 2 671 первичный тест. В результате выяснилось, что 868 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 составляет 50 534 случая", - отмечает Минздрав.

По его данным, в республике насчитывается 11 815 активных случаев COVID-19, из них 592 человека находятся в тяжелом состоянии, в том числе 37 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 1 418 человек находятся в состоянии средней тяжести. Согласно сообщению, за сутки скончались 15 человек с диагнозом COVID-19. Общее количество умерших от COVID-19 в настоящее время составляет 1 279 человек.

На прошлой неделе в Молдове был установлен антирекорд по количеству зарегистрированных новых случаев заражения COVID-19. Согласно официальным данным Минздрава, за неделю было зарегистрировано 3 618 случаев. Предыдущий антирекорд был установлен в период 17-23 августа. Тогда инфекцию выявили у 3295 человек. На этой неделе впервые было зарегистрировано несколько дней подряд более, чем по 700 случаев заражения коронавирусом в день.

Ситуация с COVID-19 в Молдове продолжает ухудшаться. Республика занимает первое место в Европе по количеству активных случаев на 100 тыс. населения. По данным за прошлую неделю, Молдова заняла четвертое место в Европе с точки зрения числа инфицированных по отношению к численности населения - после Испании, Чехии и Франции. Молдова была лидером по этому показателю на континенте предыдущие семь недель, до того, как в некоторых европейских странах началась вторая волна пандемии.

При этом, молдавские власти сняли почти все введенные ограничения. С понедельника в республике разрешены даже свадьбы, крестины и другие мероприятия, при условии участия не более 50 человек и соблюдения мер предосторожности.

Теги: #молдова #коронавирус
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