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21:15 26.09.2020

В Минске задержали 70 человек; часть уже отпустили, в том числе нескольких журналистов - правозащитники

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В Минске задержали 70 человек; часть уже отпустили, в том числе нескольких журналистов - правозащитники

Некоторых журналистов, которых в субботу доставили с несанкционированной властями акции в милицию Минска, уже отпустили.

По данным правозащитного центра "Весна", отпущены Мария Войтович ("Еврорадио"), Екатерина Карпицкая (белорусское издание "Наша нiва") и Александра Эльбаум (портал tut.by)".

В списке задержанных остаются журналисты польского телеканала "Белсат" Мария Гриц и Алёна Довнар.

Кроме того, днём в субботу во время акции задержали и вскоре отпустили журналистку "Еврорадио" Юлию Мотузову.

По последним данным "Весны", всего во время несанкционированной акции в Минске задержано 70 человек. Некоторые уже на свободе.

Ранее в минской милиции агентству "Интерфакс-Запад" подтвердили задержание "нескольких десятков человек в рамках административного процесса". Что касается журналистов, то, по словам официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, "они не задержаны". "После проверки документов, если все в порядке, их отпустят", - сказала она.

Как сообщалось, очередная несанкционированная властями акция завершилась в Минске без серьёзных столкновений протестующих с силовиками. По субботам акции обычно проходят в формате женских маршей.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Теги: #задержания #акция #минск
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