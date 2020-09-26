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19:32 26.09.2020

Зеленский осмотрел КПВВ "Майорское" и посетил позиции ВСУ на линии фронта

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Зеленский осмотрел КПВВ "Майорское" и посетил позиции ВСУ на линии фронта

В рамках рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда "Майорское".

      Как сообщает в субботу вечером пресс-служба президента, Зеленский осмотрел обустройство КПВВ и порядок осуществления контрольных процедур на нем.

      Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко доложил Зеленскому, что на пункте обустроены четыре павильона паспортного контроля на каждом из направлений движения. Также функционируют два павильона для прохождения паспортного контроля лицами, пересекающими линию разграничения в пешем порядке.

      Президент осмотрел рабочие места работников пункта. На КПВВ оборудовано 35 рабочих мест для проверки паспортных документов, что позволяет избегать очередей даже в случае увеличения пассажиропотока.

      Зеленский ознакомился с порядком пропуска транспортных средств на КПВВ.

      Дейнеко отметил, что основные угрозы, которые существуют на этом пункте пропуска, - это попытки перевозки валюты, лекарственных и наркотических средств, оружия и взрывчатых веществ.

      Глава Госпогранслужбы заметил, что с 22 марта 2020 года, после введения карантинных мероприятий, КПВВ временно не работает.

      "Пиковая нагрузка зафиксирована с начала марта до введения карантина. Было до 14тыс. 600 граждан в день", - сказал Дейнеко.

      Президент поинтересовался, поступали обращения от граждан с просьбой возобновить работу КПВВ. Глава Госпогранслужбы отметил, что таких обращений не поступало, однако "Майорское" готово к восстановлению работы при необходимости.

      "Фактически мы готовы проводить все контрольные операции. Расстояние от КПВВ к линии разграничения составляет 800 метров ", - отметил Дейнеко.

      Также Зеленский посетил позиции Вооруженных сил Украины на линии фронта, где пообщался с бойцами. Президент вручил военным государственные награды.

Теги: #майорское #зеленский
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