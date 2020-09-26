События

18:37 26.09.2020

Мировое сообщество должно выяснить, как появился COVID-19 - британский премьер

1 мин читать
Мировое сообщество должно выяснить, как появился COVID-19 - британский премьер

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон, выступая в субботу на Генеральной Ассамблее ООН, призвал страны мира выяснить истину относительно происхождения пандемии COVID-19.
"Давайте исцелим мир в прямом и переносном смысле и начнем с установления истины - почти миллион человек умерли, причинен колоссальный экономический ущерб, а будет еще хуже, поэтому человечество обязано проявить честность - это нравственный императив, нужно добиться общего понимания того, как началась пандемия, как она распространилась", - сказал он.
При этом Джонсон воздержался от обвинений в чей-либо адрес.
"Я вовсе не хочу обвинять какую-либо страну или правительство или набирать очки, я просто, как человек, перенесший COVID, считаю, что мы все имеем право знать, чтобы мы сообща могли предпринять все возможное, и не допустить повторения подобного", - сказал он.

Теги: #коронавирус #происхождение #джонсон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:27 26.09.2020
В ВСУ за сутки выявлены 60 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявлены 60 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

12:02 26.09.2020
В Киеве за сутки Covid-19 заболели 447 человек, 42 из них - дети

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 447 человек, 42 из них - дети

10:32 26.09.2020
В Украине 3 833 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 76 новых жертв вируса, 1 740 выздоровели

В Украине 3 833 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 76 новых жертв вируса, 1 740 выздоровели

07:22 26.09.2020
Чехия ужесточит ограничения из-за роста случаев коронавируса

Чехия ужесточит ограничения из-за роста случаев коронавируса

04:22 26.09.2020
Во Франции вновь зафиксировали более 15 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Во Франции вновь зафиксировали более 15 тыс. случаев COVID-19 за сутки

01:57 26.09.2020
В США число заразившихся коронавирусом превысило 7 млн человек

В США число заразившихся коронавирусом превысило 7 млн человек

01:07 26.09.2020
Бесплатные тесты на Covid-19 могут делать и частные лаборатории - Радуцкий

Бесплатные тесты на Covid-19 могут делать и частные лаборатории - Радуцкий

23:00 25.09.2020
В Киеве подготовлено 2 тыс. 200 мест в больницах для больных на Covid-19

В Киеве подготовлено 2 тыс. 200 мест в больницах для больных на Covid-19

20:20 25.09.2020
Число смертей от COVID-19 может увеличиться в два раза до старта массового использования вакцины – ВОЗ

Число смертей от COVID-19 может увеличиться в два раза до старта массового использования вакцины – ВОЗ

19:45 25.09.2020
Общее число заразившихся COVID-19 в Молдове приближается к 50 тыс. – Минздрав

Общее число заразившихся COVID-19 в Молдове приближается к 50 тыс. – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский прибыл в Донецкую область: проведет совещание по работе ТКГ и посетит военнослужащих

Членам семей погибших в авиакатастрофе в Харьковской области выплатят единоразовую денежную помощь в размере 1 млн 576 грн

Выживший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант может быть выписан в ближайшие дни - начальник госпиталя

Число погибших в авиакатастрофе в Харьковской области увеличилось до 26 человек: один пострадавший умер в больнице - ГСЧС

Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы в Харьковской области, среди них техническая неисправность агрегатов самолета - ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

Главы и руководители МИД иностранных государств выражают соболезнования в связи с крушением Ан-26 и гибелью людей - ОПУ

Зеленский осмотрел КПВВ "Майорское" и посетил позиции ВСУ на линии фронта

На границе с Венгрией задержали контрабандиста, который пытался провезти партию сигарет, используя поддельные дипломатические документы – Госпогранслужба Украины

Участников несанкционированной акции задерживают в Минске

Похолодание и осадки ожидаются в Украине в воскресенье

Зеленский прибыл в Донецкую область: проведет совещание по работе ТКГ и посетит военнослужащих

Разбившийся в Харьковской области Ан-26 имел налет 5985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов - Уруский

"Черные ящики" находятся в хвосте самолета, но пока к ним нет доступа – руководитель правительственной комиссии

Запрет на учебные полеты самолетов Ан-26 и их аналогов будет действовать с 26 сентября – премьер Украины

Шмыгаль поручил Тарану отстранить на время следствия организаторов полета самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Харьковской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА