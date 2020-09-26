На границе с Венгрией задержали контрабандиста, который пытался провезти партию сигарет, используя поддельные дипломатические документы – Госпогранслужба Украины

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на границе с Венгрией задержали мужчину, который пытался перевезти через границу партию сигарет, используя поддельную дипломатическую карточку и приложение к ней.

Мужчина за рулем микроавтобуса пытался пересечь границу на пункте пропуска "Тиса", сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время проверки документов водителя, гражданина Украины, пограничники установили полную подделку дипломатической карточки и приложения к ней, которые он предоставил. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что и номера автомобиля "Mercedes" с дипломатическими знаками также поддельные. Поэтому по прибытии к месту происшествия представителей ГУ ГФС в Закарпатской области, общей следственно-оперативной группой в составе оперативных сотрудников Чопского пограничного отряда и сотрудников органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового законодательства, был осмотрен и микроавтобус. Выяснилось, что автомобиль был заполнен сигаретами "Compliment" и "Lifa" без марки акцизного сбора Украины", - указывается в сообщении.

По факту в Государственную фискальную службу направлено сообщение об обнаруженном уголовном правонарушении по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в действиях водителя усматривают признаки преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов) УК Украины.

Не исключается возможная причастность отдельных сотрудников таможенного поста к содействию перемещению через государственную границу Украины табачных изделий.

Сейчас продолжаются процессуальные действия, осуществляется выгрузка сигарет и устанавливаются их точное количество и оценочная стоимость.