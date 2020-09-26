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17:43 26.09.2020

Похолодание и осадки ожидаются в Украине в воскресенье

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Похолодание и осадки ожидаются в Украине в воскресенье

В ближайшие сутки погода в Украине изменится вследствие перемещения более влажного и прохладного воздуха, сообщил Укргидрометцентр.

Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях пройдут сильные дожди, в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой - значительные дожди. На остальной территории ночью без осадков, днем умеренные дожди. Ночью в западной части, днем в большинстве областей местами грозы, в отдельных районах град.

Ветер в Украине юго-восточный с порывами 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем в западных областях 13-18°, в северных областях 16-21 °, на остальной территории 21-26°, в Карпатах в течение суток 2-7° тепла.

В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днем дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 19-21°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 сентября самая высокая температура днем была 30,3 в 1927г., самая низкая ночью -1,2 в 1906г.

В ночь на понедельник на Левобережье, днем в западных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Температура в западных областях ночью 4-9° тепла, днем 15-20°, на остальной территории ночью 8-13°, днем 19-24°, в южных областях местами 25-27°.

Ветер ослабеет до 7-12 м/с

В Киеве в понедельник без осадков. Температура ночью 10-12°, днем 19-21°. Ветер ослабеет до 7-12 м/с

26 сентября в 9 часов утра температура воды в Чёрном и Азовском морях была 18-21°, в Днепре, в пределах Киева, 17°.

Теги: #погода #прогноз
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