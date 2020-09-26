События

16:44 26.09.2020

Зеленский прибыл в Донецкую область: проведет совещание по работе ТКГ и посетит военнослужащих

1 мин читать
Зеленский прибыл в Донецкую область: проведет совещание по работе ТКГ и посетит военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область

"Глава государства проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы", - сообщила пресс-служба президента.

Зеленский также посетит военнослужащих, которые находятся на передовых позициях, отмечено в сообщении.

Как сообщалось, в субботу утром Зеленский посетил место катастрофы самолета Ан-26 с курсантами на борту в Харьковской области. Он также посетил в больнице единственного из выживших курсантов.

Теги: #ткг #зеленский #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:24 26.09.2020
Зеленский поручил приостановить полеты самолетов, аналогичных АН-26, потерпевшего катастрофу - замглавы офиса президента

Зеленский поручил приостановить полеты самолетов, аналогичных АН-26, потерпевшего катастрофу - замглавы офиса президента

12:09 26.09.2020
Зеленский: Государство должно обеспечить лечение пострадавшего в авиакатастрофе курсанта и предоставить компенсации тем, кто потерял близких

Зеленский: Государство должно обеспечить лечение пострадавшего в авиакатастрофе курсанта и предоставить компенсации тем, кто потерял близких

12:02 26.09.2020
Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с катастрофой военного самолета в Харьковской области

Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с катастрофой военного самолета в Харьковской области

22:50 25.09.2020
Зеленский в субботу поедет в Харьковскую область в связи с катастрофой самолета ВСУ

Зеленский в субботу поедет в Харьковскую область в связи с катастрофой самолета ВСУ

20:38 25.09.2020
Зеленский выступил за разработку программы поддержки профобразования в Украине

Зеленский выступил за разработку программы поддержки профобразования в Украине

18:33 25.09.2020
Зеленский высказался за разработку стратегии развития автомобильной отрасли в Украине

Зеленский высказался за разработку стратегии развития автомобильной отрасли в Украине

16:07 25.09.2020
Строительство комплексной больницы в Берегово завершится в 2021г - Зеленский

Строительство комплексной больницы в Берегово завершится в 2021г - Зеленский

15:41 25.09.2020
Вопрос очередей на границе Украины будет решен путем открытия дополнительных КПП - Зеленский

Вопрос очередей на границе Украины будет решен путем открытия дополнительных КПП - Зеленский

15:31 25.09.2020
На Закарпатье через 2-3 года построят новый аэропорт - Зеленский

На Закарпатье через 2-3 года построят новый аэропорт - Зеленский

12:54 25.09.2020
Зеленский пообещал масштабную реставрацию замков, музеев и других объектов культурного наследия на Закарпатье в 2021г

Зеленский пообещал масштабную реставрацию замков, музеев и других объектов культурного наследия на Закарпатье в 2021г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Членам семей погибших в авиакатастрофе в Харьковской области выплатят единоразовую денежную помощь в размере 1 млн 576 грн

Выживший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант может быть выписан в ближайшие дни - начальник госпиталя

Число погибших в авиакатастрофе в Харьковской области увеличилось до 26 человек: один пострадавший умер в больнице - ГСЧС

Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы в Харьковской области, среди них техническая неисправность агрегатов самолета - ГБР

В Украине 3 833 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 76 новых жертв вируса, 1 740 выздоровели

ПОСЛЕДНЕЕ

Мировое сообщество должно выяснить, как появился COVID-19 - британский премьер

На границе с Венгрией задержали контрабандиста, который пытался провезти партию сигарет, используя поддельные дипломатические документы – Госпогранслужба Украины

Участников несанкционированной акции задерживают в Минске

Похолодание и осадки ожидаются в Украине в воскресенье

Разбившийся в Харьковской области Ан-26 имел налет 5985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов - Уруский

"Черные ящики" находятся в хвосте самолета, но пока к ним нет доступа – руководитель правительственной комиссии

Запрет на учебные полеты самолетов Ан-26 и их аналогов будет действовать с 26 сентября – премьер Украины

Шмыгаль поручил Тарану отстранить на время следствия организаторов полета самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Харьковской области

Членам семей погибших в авиакатастрофе в Харьковской области выплатят единоразовую денежную помощь в размере 1 млн 576 грн

На месте авиакатастрофы в Харьковской области найдены тела ещё двух погибших - ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА