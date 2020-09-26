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16:44 26.09.2020

Разбившийся в Харьковской области Ан-26 имел налет 5985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов - Уруский

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Разбившийся в Харьковской области Ан-26 имел налет 5985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов - Уруский

Разбившийся в Харьковской области Ан-26 с курсантами на борту имел налет с начала эксплуатации 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов, то есть выработал 29,9% летного ресурса.

Об этом сообщил вице-премьер Украины Олег Уруский, который возглавил правительственную катастрофу, на внеочередном заседании Кабмина в субботу.

Дата выпуска 21 октября 1977 года. Последняя дата ремонта – 30 июль 1996 года на "410" заводе. Налет с начала эксплуатации 5985 часов, 3450 посадок. Налет после последнего ремонта - 1800 часов, 2160 посадок. Назначенный ресурс – 20 тыс летных часов. До очередного ремонта ... заканчивался срок 21 июня 2022 года. Остаток назначенного ресурса 14015 часов", - сообщил Уруский.

Как сообщалось, 25 сентября около 20.50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки АН-26, который осуществлял посадку на аэродроме военной части в городе Чугуев Харьковской области

На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли, один курсант выжил.

По информации Госбюро расследований, проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Теги: #харьковская_область #ан_26 #уруский #авиакатастрофа
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