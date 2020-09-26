Шмыгаль поручил Тарану отстранить на время следствия организаторов полета самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Харьковской области

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру обороны Украины Андрею Тарану отстранить организаторов тренировочного полета самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который потерпел крушение в Харьковской области 25 сентября.

"Поручаю министру обороны Украины обеспечить непредвзятость расследования. На время проведения расследования отстранить ответственных за организацию учебных полетов в соответствии с действующим законодательством Украины", - заявил Шмыгаль на внеочередном заседании Кабинета министров Украины в субботу.

Как сообщалось, 25 сентября около 20.50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки АН-26, который осуществлял посадку на аэродроме военной части в городе Чугуев Харьковской области

На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте. Двое курсантов были госпитализированы, но один из них умер в субботу утром.

По информации Госбюро расследований проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.