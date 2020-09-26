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14:43 26.09.2020

Членам семей погибших в авиакатастрофе в Харьковской области выплатят единоразовую денежную помощь в размере 1 млн 576 грн

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Членам семей погибших в авиакатастрофе в Харьковской области выплатят единоразовую денежную помощь в размере 1 млн 576 грн

Министр обороны Украины Андрей Таран принял решение о выплате денежной помощи семьям погибших в результате крушения военного самолета в Харьковской области.

"Министром обороны в связи с гибелью военнослужащих принято решение о выплате единоразовой денежной помощи членам семей погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 млн 576,5 грн на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны", - сообщил заместитель министра обороны Игорь Старобинский на внеочередном заседании Кабинета министров Украины в субботу.

Теги: #харьковская_область #таран #авиакатастрофа
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Интерфакс-Украина
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