Членам семей погибших в авиакатастрофе в Харьковской области выплатят единоразовую денежную помощь в размере 1 млн 576 грн

Министр обороны Украины Андрей Таран принял решение о выплате денежной помощи семьям погибших в результате крушения военного самолета в Харьковской области.

"Министром обороны в связи с гибелью военнослужащих принято решение о выплате единоразовой денежной помощи членам семей погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 млн 576,5 грн на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны", - сообщил заместитель министра обороны Игорь Старобинский на внеочередном заседании Кабинета министров Украины в субботу.