На месте авиакатастрофы в Харьковской области найдены тела ещё двух погибших - ГСЧС

В районе крушения военного самолета в Харьковской области обнаружены тела ещё двух погибших, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы в Харьковской области найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, 25 сентября около 20.50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки АН-26, который осуществлял посадку на аэродроме военной части в городе Чугуев Харьковской области

На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте. Двое выжили, но в субботу утром один пострадавший умер в реанимации.