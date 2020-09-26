Правоохранители проверят оборонные контракты и проконтролируют расследование преступлений по покупке и обслуживанию военной техники - замглавы Офиса президента

По поручению президента Украины Владимира Зеленского правоохранительные органы проверят оборонные контракты и усилят контроль за расследованием преступлений в сфере обороны по покупке и обслуживанию военной техники, сообщил заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

"Президент дал поручение срочно разобраться, выяснить причину такой трагедии, которая случилась к сожалению, в мирное время в нашем государстве. Также по поручению президента будут проанализированы все другие случаи… Правоохранительные органы сейчас активизируют проверку всех оборонных контрактов, усилят контроль за расследованием всех преступлений, которые осуществляются в сфере обороны, которые связаны с покупкой военной техники и с их обслуживанием" - сказал Татаров в субботу в эфире телеканала "Украина-24".

По словам Татарова, на месте трагедии "работают около 50 прокуроров". "Они максимально быстро пытаются восстановить картину происшедшего", - сообщил он.

Татаров отметил, что на месте трагедии также работают опытные эксперты Министерства обороны, МВД, Минюста, помогает служба военного правопорядка, действует "горячая линия", на которую могут позвонить очевидцы.

"Мы обрабатываем всю информацию… Будет изыматься вся техника, которая касается полетов, данного самолета, обслуживания, заправки,... допуска к полетам: и пилотов, и курсантов… Эта работа уже проводится с ночи", - рассказал Татаров.

Замглавы офиса президента напомнил, что в настоящее время отрабатываются "порядка четырех версий" катастрофы военного самолета АН-26.

Он сообщил, что Зеленский в субботу провел совещание с руководителями всех правоохранительных органов и представителями Минобороны.

Как сообщалось, 25 сентября около 20.50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки АН-26, который осуществлял посадку на аэродроме военной части в городе Чугуев Харьковской области

На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли, один находится в больнице, его состояние стабильно.

По информации Государственного бюро расследований, проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.