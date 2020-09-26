В ВСУ за сутки выявлены 60 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за сутки лабораторно подтверждены 60 новых случаев коронавирусной болезни, сообщает командование Медицинских сил в соцсети Facebook.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 17 человек", - указывается в сообщении.

Ещё 43 человека получают лечение дома, под контролем медицинской службы. Больше всего заболевших в Одесской области (14 военнослужащих и 2 работника ВСУ), Киевской области (5 военнослужащих и 4 работника ВСУ) и Харьковской области (3 военнослужащих и 2 работника ВСУ).

Всего в ВСУ по состоянию на 10:00 26 сентября болеют 569 человек. Выздоровели за время пандемии 2143 человека, летальных случаев – 10.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 671 человек.