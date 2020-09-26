В Украине за сутки полиция открыла 15 уголовных дел за нарушения избирательного процесса

Украинские полицейские за минувшие сутки (25 сентября) начали 15 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса в рамках местных выборов.

Как сообщила в субботу Национальная полиция Украины на странице в соцсети Facebook, всего в течение суток в полицию поступило 159 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 27, 16 сообщений - в Черновицкой области, 15 - в Киевской, 13 - в Днепропетровской, по 11 - в Кировоградской, Одесской и Ровенской областях, 9 - в Винницкой, 8 - в Черниговской области.

Всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 1083 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом.

В Единый реестр досудебных расследований за этот период внесены сведения о 100 уголовных правонарушений. Из них 52 - связаны с нарушением избирательного законодательства, а 48 - с избирательным процессом.

Составлены 72 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.