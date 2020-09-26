События

12:13 26.09.2020

В Украине за сутки полиция открыла 15 уголовных дел за нарушения избирательного процесса

1 мин читать
В Украине за сутки полиция открыла 15 уголовных дел за нарушения избирательного процесса

Украинские полицейские за минувшие сутки (25 сентября) начали 15 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса в рамках местных выборов.

Как сообщила в субботу Национальная полиция Украины на странице в соцсети Facebook, всего в течение суток в полицию поступило 159 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 27, 16 сообщений - в Черновицкой области, 15 - в Киевской, 13 - в Днепропетровской, по 11 - в Кировоградской, Одесской и Ровенской областях, 9 - в Винницкой, 8 - в Черниговской области.

Всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 1083 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом.

В Единый реестр досудебных расследований за этот период внесены сведения о 100 уголовных правонарушений. Из них 52 - связаны с нарушением избирательного законодательства, а 48 - с избирательным процессом.

Составлены 72 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #украина #полиция #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:29 26.09.2020
Теризбирком отказался регистрировать действующего мэра Умани на выборах

Теризбирком отказался регистрировать действующего мэра Умани на выборах

10:32 26.09.2020
В Украине 3 833 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 76 новых жертв вируса, 1 740 выздоровели

В Украине 3 833 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 76 новых жертв вируса, 1 740 выздоровели

21:07 25.09.2020
Харьковский горизбирком зарегистрировал 15 кандидатов на пост городского головы, в том числе нынешнего и бывшего

Харьковский горизбирком зарегистрировал 15 кандидатов на пост городского головы, в том числе нынешнего и бывшего

21:05 25.09.2020
Харьковский горизбирком зарегистрировал 15 кандидатов на пост городского головы, в том числе нынешнего и бывшего

Харьковский горизбирком зарегистрировал 15 кандидатов на пост городского головы, в том числе нынешнего и бывшего

19:10 25.09.2020
"Опора" снимает образовательный сериал о местных выборах

"Опора" снимает образовательный сериал о местных выборах

17:48 25.09.2020
Многие участники местных выборов меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки – Малюська

Многие участники местных выборов меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки – Малюська

17:35 25.09.2020
Полиция расследует инцидент с участием журналистки и пресс-секретаря кандидата в мэры Николаева

Полиция расследует инцидент с участием журналистки и пресс-секретаря кандидата в мэры Николаева

15:29 25.09.2020
Более 40% жителей Ивано-Франковска готовы поддержать на выборах действующего мэра - опрос

Более 40% жителей Ивано-Франковска готовы поддержать на выборах действующего мэра - опрос

15:10 25.09.2020
Более 40% жителей Ивано-Франковска готовы поддержать на выборах действующего мэра - опрос

Более 40% жителей Ивано-Франковска готовы поддержать на выборах действующего мэра - опрос

14:45 25.09.2020
В центре Харькова неизвестные ранили женщину и угнали ее авто - полиция

В центре Харькова неизвестные ранили женщину и угнали ее авто - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Выживший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант может быть выписан в ближайшие дни - начальник госпиталя

Число погибших в авиакатастрофе в Харьковской области увеличилось до 26 человек: один пострадавший умер в больнице - ГСЧС

Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы в Харьковской области, среди них техническая неисправность агрегатов самолета - ГБР

В Украине 3 833 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 76 новых жертв вируса, 1 740 выздоровели

Командир экипажа доложил об отказе левого двигателя Ан-26, запросил посадку и через 5 минут произошла авиакатастрофа

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВСУ за сутки выявлены 60 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 447 человек, 42 из них - дети

Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с катастрофой военного самолета в Харьковской области

Выживший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант может быть выписан в ближайшие дни - начальник госпиталя

Число погибших в авиакатастрофе в Харьковской области увеличилось до 26 человек: один пострадавший умер в больнице - ГСЧС

Для опознания погибших в катастрофе АН-26 будет проведена экспертиза ДНК - Геращенко

Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы в Харьковской области, среди них техническая неисправность агрегатов самолета - ГБР

На месте катастрофы самолета АН-26 организован пункт психологической помощи - ГСЧС

Скорее всего, разбившийся в Харьковской области Ан-26, "зацепился крылом за землю" – министр обороны

Один из выживших в авиакатастрофе под Чугуевом в крайне тяжелом состоянии – глава Харьковской ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА