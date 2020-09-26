В Киеве за сутки Covid-19 заболели 447 человек, 42 из них - дети

В столице за минувшие сутки обнаружили еще 447 больных Covid-19, 42 из них – дети, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"За минувшие сутки вирус обнаружили у 447 человек. В частности, у 42 детей. 8 больных умерли. В целом коронавирус унес жизни 350 киевлян. На сегодня в столице уже 21492 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 59 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 132 человека. Всего коронавирус преодолели 6387 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе (66), в Оболонском (60), в Деснянском - 58 случаев.