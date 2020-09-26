Число погибших в авиакатастрофе в Харьковской области увеличилось до 26 человек: один пострадавший умер в больнице - ГСЧС

Один из пострадавших в результате крушения военного самолета в Харьковской области, госпитализированный в тяжелом состоянии, скончался в больнице.

"По состоянию на 10:50 человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии – умер", - сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось, 25 сентября около 20.50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки АН-26, который осуществлял посадку на аэродроме военной части в городе Чугуев Харьковской области

На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли, двое были госпитализированы (один в среднем состоянии, второй в очень тяжелом). По состоянию на утро 26 сентября на месте трагедии идут поиски двух жертв авиакатастрофы.