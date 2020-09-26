Для опознания погибших в катастрофе АН-26 будет проведена экспертиза ДНК - Геращенко

Для опознания погибших в катастрофе Ан-26 под Чугуевым Харьковской области необходимо будет провести экспертизу ДНК, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сейчас университет им.Кожедуба организовывает работу с родными. Всех обзвонили и сегодня будем делать забор образцов ДНК, потому что ряд тел нужно будет опознавать через сравнение ДНК с родными, к сожалению", - сказал Геращенко в субботу эфире телеканала “Украина-24”.

Он сообщил, что идут поиски еще двух человек, находившихся в самолете.

“Скорее всего, они находятся под обломками, Обломки сейчас разбирают эксперты. Каждый шаг документируется на фото и на видео, потому что все это необходимо для восстановления каждой секунды катастрофы”, - отметил Геращенко.

Заместитель министра также рассказал, что один из выживших курсантов находится “на грани жизни и смерти - у него ожоги составляют 90%”. По словам Геращенко, второй - “в более - менее удовлетворительном состоянии, он не получил крупных ожогов, у него только переломы и сотрясение”.

Как сообщалось, вечером 25 сентября при заходе на посадку в аэропорту Чугуева (Харьковская обл.) разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины военной части А 4104. Военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба).

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения (один в тяжелом состоянии). Продолжается поиск двоих человек.

В результате авиакатастрофы погибли 25 человек.