Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы в Харьковской области, среди них техническая неисправность агрегатов самолета - ГБР

Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы в Харьковской области, сообщила пресс-служба Госбюро расследований.

"Проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету", - сообщила пресс-служба ГБР.

В ведомстве напомнили, что начато досудебное расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним (статья 416 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, 25 сентября около 20.50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки АН-26, который осуществлял посадку на аэродроме военной части в городе Чугуев Харьковской области

На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли, двое выжили (один в среднем состоянии, второй в очень тяжелом). По состоянию на утро 26 сентября на месте трагедии идут поиски двух жертв авиакатастрофы.