На месте катастрофы самолета АН-26 организован пункт психологической помощи - ГСЧС

На месте катастрофы самолета АН-26 в Харьковской области развернут пункт психологического обеспечения, сообщает ГСЧС.

“На месте авиационной катастрофы в Харьковской области развернут пункт психологического обеспечения. В пункте специалисты Службы спасения оказывают психологическую помощь родственникам погибших”, - сообщает ГСЧС в своем телеграмм-канале в субботу.

В пункте психологической помощи работают 8 сотрудников лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты Украины.

“Они создали "место скорби", куда все желающие могут положить цветы в память погибших”, отмечается в сообщении.

Кроме того, на месте трагедии работают министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран. глава Госслужбы по ЧС Николай Чечеткин.

ГБР начало уголовное производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним (статья 416 Уголовного кодекса).

Как сообщалось, вечером 25 сентября при заходе на посадку в аэропорту Чугуева (Харьковская обл.) разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины военной части А 4104. Военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба).

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения (один в тяжелом состоянии). Продолжается поиск двоих человек.

По предварительной информации Офиса генерального прокурора Украины в результате авиакатастрофы погибло 25 человек.