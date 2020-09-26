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10:37 26.09.2020

Скорее всего, разбившийся в Харьковской области Ан-26, "зацепился крылом за землю" – министр обороны

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Скорее всего, разбившийся в Харьковской области Ан-26, "зацепился крылом за землю" – министр обороны

Предварительный анализ свидетельствует о том, что разбившийся в Харьковской области самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю, сообщил министр обороны Андрей Таран.

"Предварительный анализ свидетельствует о том, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю", - цитирует Тарана пресс-служба Министерства обороны.

"Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот - инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", - рассказал министр обороны.

Он также отметил, что бортовой самописец "сейчас находится в самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы".

Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе самолета. То есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков. Министр добавил также, что двигатель самолета имел в запасе более пяти тысяч летных часов до очередного ремонта.

По словам Тарана, самолет 1977 производства, то есть ему 43 года. Но машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борте. Он также подчеркнул, что в течение вчерашнего дня самолет совершил шесть взлетов и пять посадок и должен был еще работать до 23.00.

"Безусловно, произошла ужасная трагедия, причины будем выяснять. Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев", - подытожил министр обороны.

Как сообщалось, вечером 25 сентября при заходе на посадку в аэропорту Чугуева (Харьковская обл.) разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины военной части А 4104. Военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба).

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения (один в тяжелом состоянии). Продолжается поиск двоих человек.

По предварительной информации Офиса генерального прокурора Украины в результате авиакатастрофы погибло 25 человек.

Теги: #харьковская_область #таран #авиакатастрофа
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