В Украине 3 833 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 76 новых жертв вируса, 1 740 выздоровели

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки– 3 833 случая, при этом выздоровевших – 1 740 человек, 76 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 25 сентября, сообщалось о 3 565 инфицированных коронавирусом, 24 сентября – о 3 372 новых случах заражения, 23 сентября было 3 497 новых инфицированных, 22 сентября - 2 884 новых случаев заражения

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 195 504 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 903 человека, выздоровели - 86 873 человека.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 104 728 человек, что на 2017 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (447), Харьковской (380), Тернопольской (284), Одесской (264), Днепропетровской (201) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 131 подозрение на заболевание COVID-19.