Один из выживших в авиакатастрофе под Чугуевом в крайне тяжелом состоянии – глава Харьковской ОГА

Один из курсантов Харьковского Национального университета воздушных сил, который выжил в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом, находится в крайне тяжелом состоянии.

"Крайне тяжелом состоянии, я бы сказал критическом, находится", - сказал глава Харьковской облгосадминистрации (ОГА)Алексей Кучер журналистам в субботу утром.

Он уточнил, что этот курсант - из Львовской области. Другой выживший, из Харьковской области, по словам Кучера, не в критическом состоянии.

Ранее директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина, что один из выживших в авиакатастрофе был доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи, а другой - в госпиталь.

По словам Кучера, на борту АН-26 находились люди из 11 областей Украины.

Глава ХОГА сообщил, что для идентификации тел погибших, скорее всего, понадобится ДНК-экспертиза.

"Идентифицировать очень сложно, вы понимаете, в каком состоянии находятся тела погибших. Скорее всего, чтобы идентифицировать, надо будет проводить ДНК-экспертизу", - сказал Кучер.

Как сообщалось, вечером 25 сентября при заходе на посадку в аэропорту Чугуева (Харьковская обл.) разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины военной части А 4104. Военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба).

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения (один в тяжелом состоянии). Продолжается поиск двоих человек.