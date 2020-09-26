Предварительная оценка случившегося с самолетом, потерпевшим катастрофу в пятницу в Чугуеве, будет дана после расшифровки "черного ящика" – Таран

Предварительную причину катастрофы самолета Ан-26 в Чугуеве можно будет назвать после расшифровки черного ящика, заявляет министр оборона Украина Андрей Таран.

“Предварительную оценку сможем дать после расшифровки черного ящика”, - сказал Таран журналистам в субботу на месте катастрофы.

По словам главы Минобороны, ресурса самолета было достаточно. "Мы рассматривали отдельно вопрос и по двигателю, и по самолету. Ресурса хватало. Что именно случилось? Какая-то техническая неполадка. Что именно? Будем выяснять", - рассказал министр.

Таран сообщил, что в четверг этот самолет "осуществил шесть благополучных взлетов и пять благополучных посадок".

"Это плановые учебные полеты. Он должен был еще работать до 23.00 Через пятнадцать минут они взлетают, делают круг и садятся. То есть все шло по плану. А что случилось? Будем разбираться", - отметил Таран.

Он также рассказал, что родственники погибших, приехавшие в Харьков, будут размещены в отеле "Звезда" (укр "Зірка").

Как сообщалось, вечером 25 сентября при заходе на посадку в аэропорту Чугуева (Харьковская обл.) разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины военной части А 4104. Военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба).

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения (один в тяжелом состоянии). Продолжается поиск двоих человек.

По предварительной информации Офиса генерального прокурора Украины в результате авиакатастрофы погибло 25 человек.