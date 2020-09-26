Командир экипажа доложил об отказе левого двигателя Ан-26, запросил посадку и через 5 минут произошла авиакатастрофа

На месте авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области продолжаются поиск "черного ящика", по предварительной информации, курсанты непосредственного управления самолетом не осуществляли, сообщает пресс-центр СБУ.

"По имеющейся информации, учебные полеты самолета Ан-26 начались в 18.50 и должны были продолжаться до 22.50. Учебным планам было предусмотрено подготовку курсантов как летной, так и штурманской специальностей в соответствии с курсом боевой подготовки", - отмечается в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что по предварительной информации, непосредственно управление самолетом курсанты не совершали - все полеты выполнял командир экипажа. "После выполнения части маршрута в 20.38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20.40 - запросил заход на посадку, в 20.43 - прошел дальний привод, в 20.45 - произошла авиакатастрофа", - отмечается в сообщении.

Прибор объективного контроля самолета ("черный ящик") не найден. Для его поиска приняты меры по ограждению и охране места падения самолета.

На месте происшествия работают офицеры Службы безопасности Украины, прокуроры военной прокуратуры и следователи Государственного бюро расследований.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.

Всего на борту самолета находилось 27 украинцев, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. 25 человек погибли. Двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения.