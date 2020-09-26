На месте авиакатастрофы в Харьковской области найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются

На месте падения самолета Ан-26 Воздушных сил ВС Украины в Харьковской области найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются, сообщила Госслужба по ЧС .

"На месте падения самолета 26 сентября в 09.00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются", - сообщила Госслужба по ЧС в телеграм-канале.

Вечером 25 сентября при заходе на посадку в аэропорту Чугуева (Харьковская обл.) разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины военной части А 4104. Военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба).

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 22 человек, еще двое потерпевших госпитализированы в медучреждения (один в тяжелом состоянии).

По предварительной информации Офиса генерального прокурора Украины в результате авиакатастрофы погибло 25 человек