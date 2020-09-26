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10:23 26.09.2020

ГСЧС сообщает, что поиски еще трех человек на месте авиакатастрофы в Харьковской области продолжаются

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ГСЧС сообщает, что поиски еще трех человек на месте авиакатастрофы в Харьковской области продолжаются

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что поиски трех человек на месте катастрофы самолета Ан-26 Воздушных сил ВС Украины в Харьковской области продолжаются.

"Продолжаются поиски трех человек", - сообщается на странице ГСЧС в соцсети Фейсбук.

По состоянию на утро 26 сентября на месте авиакатастрофы от ГСЧС привлечены 62 человека и 10 единиц техники. Также работают психологи ГСЧС.

Между тем, телеканал "Украина 24" сообщил, что поисковая операция прекращена, тела трех человек обнаружены. Об этом сказал журналист телеканала во время прямого включения с места катастрофы.

Вечером 25 сентября при заходе на посадку в аэропорту Чугуева (Харьковская обл.) разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины военной части А 4104. Военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба).

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 22 человек, еще двое потерпевших госпитализированы в медучреждения (один в тяжелом состоянии). Тела трех человек на данный момент не найдены.

По предварительной информации Офиса генерального прокурора Украины в результате авиакатастрофы погибло 25 человек.

Теги: #гсчс #пострадавшие #поиски
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Интерфакс-Украина
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