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08:28 26.09.2020

Продолжаются поиски трех человек на месте авиакатастрофы возле Чугуева

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Продолжаются поиски трех человек на месте авиакатастрофы возле Чугуева

Состоянием на утро субботы продолжаются поиски трех человек, которые находились на борту упавшего накануне вечером военно-транспортного самолета возле Чугуева (Харьковская обл.), сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Погибли 22 человека и 2 человека травмированы, они госпитализированы в больницу, поиски трех человек продолжаются", – сказано в утренней сводке ведомства в субботу.

Как сообщалось, вечером 25 сентября при заходе на посадку в аэропорт Чугуева (Харьковская обл.) разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины военной части А 4104. Военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба).

По предварительной информации Офиса генерального прокурора Украины в результате авиакатастрофы погибло 25 человек.

Вечером в пятницу была создана Госкомиссия по расследованию обстоятельств падения самолета, ее возглавил вице-премьер Олег Уруский. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приедет в Харьковскую область.

Государственное бюро расследований обратилось к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы, за помощью в сборе информации. Следователи просят имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные, а именно ФИО и номер телефона по телефону ГБР: +380500802227.

По данному факту Офисом генпрокурора начато уголовное дело по ст. 416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия) УК Украины.

Теги: #ситуация #харьковская #авиакатастрофа
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