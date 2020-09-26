Число отравившихся в коломыйской столовой достигло 181

В результате острой кишечной инфекции в Коломые Ивано-Франковской области пострадал 181 человек, из которых 56 человек госпитализированы, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В период с 24 по 25 сентября в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратилось 181 человек, из которых 56 человек госпитализированы и 125 человек находятся на амбулаторном лечении (употребляли пищу в столовой ООО "Леон" г.Коломыя)", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.