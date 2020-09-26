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07:48 26.09.2020

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины из гранатометов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия

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Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины из гранатометов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины используя гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие, без потерь, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 25 сентября, на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано вблизи Авдеевки… Боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников нет", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в субботу.

В частности, противник дважды в течение суток открывал огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток, 26 сентября, на участках ответственности украинских подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, выстрелов со стороны противника не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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