Чехия ужесточит ограничения из-за роста случаев коронавируса

В Чехии на следующей неделе ужесточат ограничения из-за роста случаев заболевания коронавирусом, сообщают в пятницу европейские СМИ.

Министр здравоохранения Чехии Роман Примула объявил, что меры "не навредят экономике", а будут лишь регулировать скопления людей.

В настоящее время в Чехии разрешены мероприятия с участием до 2 тыс. человек на открытом воздухе и до 1 тыс. в помещениях. Университеты частично продолжают работать в дистанционном режиме, ношение масок обязательно в помещениях и в общественном транспорте.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболевания, скорость распространения вируса в Чехии в последние две недели была одной из самых высоких в странах Европы.

В общей сложности за время пандемии в Чехии зарегистрировано 60 тыс. случаев заражения коронавирусом, 578 человек скончались.