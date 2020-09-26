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05:34 26.09.2020

Ремонт Закарпатской филармонии будет включен в "Большое строительство" в культуре 2021 - Зеленский

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Ремонт Закарпатской филармонии будет включен в "Большое строительство" в культуре 2021 - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатскую область заявил, что ремонт Закарпатской областной филармонии будет осуществляться по программе "Большая стройка" в культуре в 2021 году.

"Президент подчеркнул, что восстановление здания Закарпатской областной филармонии будет включен в Национальной программы "Большая стройка" в культуре на следующий год", – говорится в сообщении на сайте Офиса президента Украины.

По словам директор заведения Ивана Никиты, концертный зал филармонии может вместить 500 зрителей и имеет уникальные акустические свойства. Особой ценностью филармонии является старый орган чешского производства. Ранее в этом здании располагалась синагога ортодоксальной общины евреев-ашкенази.

Здание филармонии, возведено в 1904 году.

Теги: #ужгород #ремонт #филармония
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