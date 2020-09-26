Во Франции вновь зафиксировали более 15 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Более 15,7 тыс. случаев коронавируса выявлено за минувшие сутки во Франции, сообщили в Минздраве страны.

Днем ранее этот показатель был немного выше и составлял примерно 16 тыс.

За последние 24 часа во Франции зарегистрировано 55 летальных исходов среди заболевших COVID-19.

В агентстве общественного здравоохранения Sante Publique France отметили, что эпидемия коронавируса во Франции по-прежнему находится в "восходящей фазе".

Во многих европейских странах, в том числе в Испании, Нидерландах и Великобритании, в последнее время значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом.