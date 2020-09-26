Прокуратура требует ужесточения наказания харьковской риелтору-мошеннице

Прокуратура подала апелляционную жалобу приговор суда первой инстанции в отношении риелтора, признанной виновной в мошенничестве.

"Октябрьский районный суд Харькова признал виновной женщину, которая предоставляла услуги риэлтора, по чч. 1, 2, 3 ст. 190 (мошенничество) и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы... Прокурором подана апелляционная жалоба на указанное решение суда в связи с несоответствием назначенного судом наказания тяжести совершенного уголовного преступления", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Как было установлено, женщина была зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель и длительное время занимала руководящую должность в фирме, предоставляющей услуги по купле-продаже недвижимости. Она заверяла клиентов, что уполномочена банковскими учреждениями на реализацию ипотечной недвижимости. Но после того, как люди передали ей средства, права собственности на квартиры они так и не получили. В общей сложности, обвиняемая присвоила таким образом почти 400 тыс. грн.