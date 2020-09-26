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02:09 26.09.2020

Четвертую региональную Консультативную миссию ЕС в Украине открыли в Мариуполе

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Четвертую региональную Консультативную миссию ЕС в Украине открыли в Мариуполе

Четвертую региональную Консультативную миссию Европейского Союза (КМЕС) в Украине открыли в Мариуполе, где ее деятельность будет направлена на задействование механизма развития гражданской безопасности, сообщил Урядовый портал.

"Работа Консультативного миссии ЕС (EUAM) является стратегически важной для развития гражданского сектора безопасности Украины в соответствии с европейскими стандартами и практиками", – заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время официального открытия Регионального представительства КМЕС в Мариуполе.

Вице-премьер-министр поблагодарила ЕС за поддержку работы Миссии и подчеркнула, что открытие представительства КМЕС в Мариуполе - это "мощный сигнал поддержки Украины".

Стефанишина также обратила внимание на готовность к сотрудничеству украинских силовых органов.

"Мы также рассчитываем на расширение сферы деятельности Миссии за счет сотрудничества с Национальной гвардией, Государственной миграционной службой и углубления сотрудничества с Государственной пограничной службой", - отметила Вице-премьер-министр.

Консультативная миссия в Украине официально начала работу в Киеве 1 декабря 2014 после Революции Достоинства и соответствующего приглашения от правительства Украины и открыла уже четыре региональные подразделения.

Миссия оказывает поддержку государственным органам Украины в последовательном реформировании сектора гражданской безопасности путем стратегических консультаций и практической поддержки мероприятий по реформированию в соответствии со стандартами ЕС и международными принципами надлежащего управления и соблюдения прав человека.

Теги: #ес #мариуполь #представительство
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