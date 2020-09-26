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01:57 26.09.2020

В США число заразившихся коронавирусом превысило 7 млн человек

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В США число заразившихся коронавирусом превысило 7 млн человек

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 с начала пандемии в США превысило 7 млн человек, согласно данным университета Джонса Хопкинса.

К настоящему моменту коронавирус в США выявили у 7 005 746 американцев. Скончались среди них свыше 203 тыс. человек.

США по-прежнему занимают первую строчку в списке стран с наиболее высокой численностью зараженных COVID-19 граждан.

Как сообщает Пентагон, число заболевших коронавирусом в вооруженных силах США составило 64 тыс. 602 человека, увеличившись за две недели более чем на 11%.

По данным на пятницу, с начала пандемии случаи заболевания выявлены у 44 тыс. 529 военнослужащих, 9 тыс. 956 гражданских служащих, 5 тыс. 919 членов семей и 4 тыс. 198 сотрудников компаний - подрядчиков Пентагона. От COVID-19 скончались 95 человек, в том числе семь военнослужащих, 59 гражданских служащих, семь членов семей и 22 подрядчика.

При этом выздоровели свыше 43 тыс. человек, из которых более 29,7 тыс. являются военнослужащими.

На данный момент самое большое количество заболевших выявлено в Армии США - 16 тыс. 333 военнослужащих. В ВМС зафиксировано 10 тыс. 43 случая заболевания COVID-19, в ВВС - 6 тыс. 981, в Корпусе морской пехоты - 5 тыс. 583 и в Национальной гвардии - 5 тыс. 242. Выявлено также еще 347 зараженных военнослужащих в составе различных ведомств Пентагона.

Теги: #сша #ситуация #коронавирус
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