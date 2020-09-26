В Харьковской области в субботу объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом

В Харьковской области суббота, 26 сентября, объявлена днем траура по погибшем в результате падения самолета АН-26 под Чугуевом.Как сообщили в пресс-служюе Харьковской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал глава ХОГА Алексей Кучер.

"В этот день на всей территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях и сооружениях органах госвласти, государственных предприятий, учреждений и организаций. Кроме того, руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в этот день рекомендуется отменить развлекательные мероприятия и спортивные соревнования, а теле- и радиокомпаниям - внести изменения в программу передач", – сказано в распоряжении.