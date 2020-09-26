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00:33 26.09.2020

В авиакатастрофе под Чугуевом предварительно погибло 25 человек, еще двое госпитализированы – Офис генпрокурора

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В авиакатастрофе под Чугуевом предварительно погибло 25 человек, еще двое госпитализированы – Офис генпрокурора

Во время падения военного самолета АН-26 под Чугуевом в Харьковской области предварительно погибло 25 человек, еще двоих госпитализировали, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

"Предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются", – сказано в сообщении в телеграм-канале в пятницу вечером.

Ранее сообщалось, что около 20:50 в пятницу, 26 сентября, вблизи г.Чугуев (Харьковская обл.) при заходе на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги. На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба.

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, в авикатастрофе АН-26 погибли по состоянию на 22.00 пятницы 22 человека, а всего на борту было 28 человек.

Для расследования обстоятельств падения самолета АН-26, создана Госкомиссия, которую возглавил вице-премьер Олег Уруский.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приедет в Харьковскую область.

По предварительной информации, незадолго до падения самолета, пилот сообщил об отказе одного двигателя

Офис генпрокурора открыл уголовное дело по ст. 416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия) УК Украины.

Теги: #жертвы #харьковская #авиакатастрофа
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