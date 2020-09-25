По предварительной информации, незадолго до падения у АН-26 под Чугуевом отказал один двигатель – глава ОГА

По предварительной информации, незадолго до падениясамолета Ан-26 (б/н 76) Воздушных сил ВС Украины, которое произошло в пятницу вечером под Чугуевом Харьковской области, пилот сообщил об отказе одного двигателя.

"По той информации, которую я получил, было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор" - сказал журналистам глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, приехавший на место авиакатастрофы.

При этом он уточнил, что для опытного летчика - это "не критическая ситуация".

"Что произошло потом - будет устанавливать следствие", - добавил Кучер.