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23:41 25.09.2020

По предварительной информации, незадолго до падения у АН-26 под Чугуевом отказал один двигатель – глава ОГА

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По предварительной информации, незадолго до падения у АН-26 под Чугуевом отказал один двигатель – глава ОГА

По предварительной информации, незадолго до падениясамолета Ан-26 (б/н 76) Воздушных сил ВС Украины, которое произошло в пятницу вечером под Чугуевом Харьковской области, пилот сообщил об отказе одного двигателя.

"По той информации, которую я получил, было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор" - сказал журналистам глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, приехавший на место авиакатастрофы.

При этом он уточнил, что для опытного летчика - это "не критическая ситуация".

"Что произошло потом - будет устанавливать следствие", - добавил Кучер.

Теги: #причина #харьковская #авиакатастрофа
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