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23:00 25.09.2020

В Киеве подготовлено 2 тыс. 200 мест в больницах для больных на Covid-19

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В Киеве подготовлено 2 тыс. 200 мест в больницах для больных на Covid-19

В киевских больницах  подготовлено 2 тыс. 200 мест для больных на Covid-19, а если будет надобность, их количество может быть увеличено до 11 тыс., сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"У нас сейчас в городе Киеве находится более тысячи пациентов в больницах. Сейчас подготовлено 2 тыс. 200 мест в больницах. Если будет надобность, мы готовы развернуть до 11 тыс. коек в больницах нашего города", - сказал Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

Мэр также заверил, что любой пациент, который имеет симптомы коронавируса, получает тесты на Covid-19 бесплатно.

Теги: #киев #коронавирус #больницы
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