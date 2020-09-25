В Киеве подготовлено 2 тыс. 200 мест в больницах для больных на Covid-19

В киевских больницах подготовлено 2 тыс. 200 мест для больных на Covid-19, а если будет надобность, их количество может быть увеличено до 11 тыс., сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"У нас сейчас в городе Киеве находится более тысячи пациентов в больницах. Сейчас подготовлено 2 тыс. 200 мест в больницах. Если будет надобность, мы готовы развернуть до 11 тыс. коек в больницах нашего города", - сказал Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

Мэр также заверил, что любой пациент, который имеет симптомы коронавируса, получает тесты на Covid-19 бесплатно.