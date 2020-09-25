Харьковский горизбирком зарегистрировал 15 кандидатов на пост городского головы, в том числе нынешнего и бывшего

Харьковская городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на пост городского головы всех 15 человек, которые подали документы, сообщила глава избиркома Ольга Мозговая.

"Всех, кто подавал документы, всех зарегистрировали, всех 15 человек", - сказала Мозговая корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

Среди кандидатов 11 от партий и 4 самовыдвиженца. На пост претендуют два городских головы. Нынешнего - Геннадия Кернеса - выдвинул "Блок Кернеса-Успешный Харьков". Бывший городской голова Михаил Добкин идет на выборы самовыдвиженцем. Кроме них, опыт участия в мэрской избирательной кампании есть у самовыдвиженки Натальи Пилипенко. Как самовыдвиженцы в мэрских выборах также участвуют экс-директор Харьковгоргаза Валерий Безлепкин и экс-начальник РО полиции в Киеве Денис Ярославский.

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер баллотируется от Слуги народа. Народный депутат Александр Фельдман - от ОПЗЖ. В выборах также участвуют два депутата Харьковского горсовета нынешнего созыва, избиравшиеся по спискам Самопомочи. Один из них, сооснователь Харьковского антикоррупционного центра Игорь Черняк, баллотируется от Блока Светличной Разом, другой, президент Украинской федерации бразильского джиу-джитсу Георгий Лаговский, - от Удара.

Европейская солидарность выдвинула волонтера и сооснователя "Благотворительный фонд Сергея Жадана" Олега Абрамичева.

Кроме того, кандидатов на пост городского головы Харькова выдвинули За майбутнє (Ирина Денисова), Перемога Пальчевского (Сергей Кушнарев, младший брат Евгения Кушнарева)", Голос (Александра Нарыжная), ВО "Батькивщина" (Игорь Приходько) и Демократична сокира (Никита Соловьев).