Татьяне Черновол сменили меру пресечения на обязательство, в частности, не общаться с нардепом Яценко

Народный депутат Украины VIII созыва, активистка Революции достоинства Татьяна Черновол, подозреваемая Государственным бюро расследований (ГБР) в умышленном убийстве человека во время поджога офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года, сообщает об изменении ей меры пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство

"Вчера по делу Майдана мне изменили меру пресечения на личные обязательства. Одно из них - запрет на общение с Антоном Яценко (народный депутат группы "За будущее" – ИФ)", - написала Черновол в Facebook в пятницу.

По ее словам, именно Яценко подал против нее в Генпрокуратуру семь заявлений в контексте штурма офиса Партии регионов. "Нынешнее абсурдное подозрение ГБР в умышленном убийстве базируется преимущественно на тогдашних заявлениях Яценко", - написала Черновол.

Как сообщалось, 10 апреля сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол. Ее уведомили о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате которого погиб человек.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Суд, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 июня 2020 года, возложил на Черновол ряд обязательств, кроме ношения электронного средства контроля: прибывать по первому вызову следователя, не покидать места проживания, воздержаться от общения со свидетелями и сдать документы для выезда за границу.

Позже Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест Черновол. 30 июля Печерский райсуд сократил для нее время пребывания под ночным домашним арестом на час.