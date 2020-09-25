События

19:45 25.09.2020

Общее число заразившихся COVID-19 в Молдове приближается к 50 тыс. – Минздрав

2 мин читать
Общее число заразившихся COVID-19 в Молдове приближается к 50 тыс. – Минздрав

В Молдове зарегистрировано почти 50 тысяч случаев заражения коронавирусом, COVID-19 за сутки выявили у 713 человек, 12 пациентов скончались, свидетельствуют обнародованные в пятницу вечером данные пресс-службы министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

"В пятницу было обработано 2614 тестов, в том числе 2313 первичных тестов. В результате выяснилось, что 713 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 49 666", - отмечается в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что в республике насчитывается более 11 379 активных случаев коронавируса, из них 558 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 36 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 1438 человек находятся в состоянии средней тяжести.

За минувшие сутки из медицинских учреждений Молдовы были выписаны еще 380 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 37 023 человека. В то же время, зарегистрирована смерть еще 12 человек с диагнозом "коронавирус". Общее количество скончавшихся составляет 1264 человека.

Ситуация с COVID-19 в Молдове начала ухудшаться с начала августа, количество случаев заражения ежедневно растет.

На прошлой неделе установлен антирекорд по количеству случаев заражения - 3 618 за неделю, и по количеству смертей - 80 случаев. Абсолютный антирекорд по количеству случаев заражения за один день был установлен на этой неделе - в среду было зарегистрировано 786 случаев. Накануне был зарегистрирован 721 случай - второй результат после зарегистрированного антирекорда.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Молдовы приняло решение о снятии некоторых ограничений, введенных ранее в связи с распространением коронавируса. В частности, в пятницу Национальная чрезвычайная комиссия в области общественного здоровья разрешила проведение специализированных сельскохозяйственных выставок, фестивалей и ярмарок, при соблюдении установленных норм предосторожности.

Теги: #молдова #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:12 25.09.2020
Супермаркеты в Великобритании вводят ограничения на покупку ряда продуктов на фоне новых мер из-за COVID-19

Супермаркеты в Великобритании вводят ограничения на покупку ряда продуктов на фоне новых мер из-за COVID-19

19:05 25.09.2020
В Испании выявили более 12,2 тыс. заражений COVID-19 за сутки, 120 человек скончались

В Испании выявили более 12,2 тыс. заражений COVID-19 за сутки, 120 человек скончались

17:18 25.09.2020
Информация о продаже в аптеках лекарств от коронавируса не соответствует действительности - Минздрав

Информация о продаже в аптеках лекарств от коронавируса не соответствует действительности - Минздрав

15:14 25.09.2020
Страны-соседи Украины, помимо Венгрии и Молдовы, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

Страны-соседи Украины, помимо Венгрии и Молдовы, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

14:50 25.09.2020
Кабмин не намерен продлевать запрет на въезд в Украину для иностранцев после 28 сентября

Кабмин не намерен продлевать запрет на въезд в Украину для иностранцев после 28 сентября

14:23 25.09.2020
Президент Евросовета Мишель получил негативный результат теста на коронавирус и вышел из карантина – пресс-секретарь Лейтс

Президент Евросовета Мишель получил негативный результат теста на коронавирус и вышел из карантина – пресс-секретарь Лейтс

13:37 25.09.2020
В Великобритании пройдет финальный этап испытаний вакцины от COVID-19 компании Novavax

В Великобритании пройдет финальный этап испытаний вакцины от COVID-19 компании Novavax

12:30 25.09.2020
В Киеве за сутки выявили еще 380 новых случаев заболевания COVID -19, скончались девять человек - Кличко

В Киеве за сутки выявили еще 380 новых случаев заболевания COVID -19, скончались девять человек - Кличко

10:47 25.09.2020
В ВСУ за сутки 40 новых случаев заболевания COVID-19

В ВСУ за сутки 40 новых случаев заболевания COVID-19

09:57 25.09.2020
Степанов о подделке справок о ПЦР-тестировании на COVID-19: Нацполиция должна обратить на это внимание

Степанов о подделке справок о ПЦР-тестировании на COVID-19: Нацполиция должна обратить на это внимание

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госпитализация больных COVID-19 резко выросла после периода стабилизации

В ОРДЛО незаконно удерживается 235 украинцев – Денисова

Во Львовской области прекратили деятельность конвертационного центра, через который провели 350 млн грн

ЕС сожалеет об отсутствии уголовного расследования по делу о выводе $5 млрд из ПриватБанка

Российские наемники один раз нарушили режим тишины на Донбассе в пятницу, потерь нет

ПОСЛЕДНЕЕ

Госпитализация больных COVID-19 резко выросла после периода стабилизации

В ОРДЛО незаконно удерживается 235 украинцев – Денисова

Венедиктова обсудила с международными партнерами проведение конкурса на руководителя САП

В субботу в Украине сохранится сухая и теплая погода, в воскресенье похолодает

Минобороны: Приказ о дополнительном вознаграждении участникам ООС никак не регламентирует режим прекращения огня

Во Львовской области прекратили деятельность конвертационного центра, через который провели 350 млн грн

ЕС сожалеет об отсутствии уголовного расследования по делу о выводе $5 млрд из ПриватБанка

Российские наемники один раз нарушили режим тишины на Донбассе в пятницу, потерь нет

Полиция расследует инцидент с участием журналистки и пресс-секретаря кандидата в мэры Николаева

В Черниговской области при пожаре хозпостройки погиб 5-летний ребенок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА