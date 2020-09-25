Общее число заразившихся COVID-19 в Молдове приближается к 50 тыс. – Минздрав

В Молдове зарегистрировано почти 50 тысяч случаев заражения коронавирусом, COVID-19 за сутки выявили у 713 человек, 12 пациентов скончались, свидетельствуют обнародованные в пятницу вечером данные пресс-службы министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

"В пятницу было обработано 2614 тестов, в том числе 2313 первичных тестов. В результате выяснилось, что 713 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 49 666", - отмечается в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что в республике насчитывается более 11 379 активных случаев коронавируса, из них 558 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 36 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 1438 человек находятся в состоянии средней тяжести.

За минувшие сутки из медицинских учреждений Молдовы были выписаны еще 380 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 37 023 человека. В то же время, зарегистрирована смерть еще 12 человек с диагнозом "коронавирус". Общее количество скончавшихся составляет 1264 человека.

Ситуация с COVID-19 в Молдове начала ухудшаться с начала августа, количество случаев заражения ежедневно растет.

На прошлой неделе установлен антирекорд по количеству случаев заражения - 3 618 за неделю, и по количеству смертей - 80 случаев. Абсолютный антирекорд по количеству случаев заражения за один день был установлен на этой неделе - в среду было зарегистрировано 786 случаев. Накануне был зарегистрирован 721 случай - второй результат после зарегистрированного антирекорда.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Молдовы приняло решение о снятии некоторых ограничений, введенных ранее в связи с распространением коронавируса. В частности, в пятницу Национальная чрезвычайная комиссия в области общественного здоровья разрешила проведение специализированных сельскохозяйственных выставок, фестивалей и ярмарок, при соблюдении установленных норм предосторожности.