В субботу в Украине сохранится сухая и теплая погода, в воскресенье похолодает

В ближайшие сутки, субботу 26 сентября, погоду в западных областях Украины обусловит активный атмосферный фронт. На остальной территории сохранится сухая и теплая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на Закарпатье и в Карпатах, а также днем в большинстве западных областей умеренные дожди, местами грозы. На Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, Житомирской и Винницкой, днем и Киевской областях порывы 15-22 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 23-28°, в Карпатском регионе 18-23°.

В Киеве в субботу без осадков, днем порывы юго-восточного ветра 15 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 24-26°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве днем 26 сентября была зафиксирована в 1927 году и составила 31,7° выше нуля, самая низкая ночью – 0,1° в 1882 году.

В воскресенье, 27 сентября, в западной части страны значительные, в Карпатах – сильные дожди, местами грозы. Температура ночью 10-15°, на Закарпатье 5-10°. Днем 12-17°. В Карпатах ночью и днем 2-7° тепла.

На остальной территории ночью без осадков, днем дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Ночью в Одесской, Винницкой и Житомиской областях значительные дожди.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°. Днем 20-25°, в северных, местами центральных областях 15-20°.

Ветер в Украине юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-22 м/с.

В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днем дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 18-20°.

25 сентября температура воды в Чёрном и Азовском морях была 18-22°, в Днепре в пределах Киева 17°.