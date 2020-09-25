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19:23 25.09.2020

Венедиктова обсудила с международными партнерами проведение конкурса на руководителя САП

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Венедиктова обсудила с международными партнерами проведение конкурса на руководителя САП

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела встречу с международными партнерами Украины, на которой обсудила вопрос обеспечения организации работы комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

"Самое важное для нас - сделать процесс конкурса на должность главы САП прозрачным, публичным и понятным как для украинского общества, так и для международных партнеров нашего государства. Задача Офиса генпрокурора действовать четко в рамках закона, обеспечить этот процесс на высоком уровне, не вмешиваясь никоим образом в работу комиссии. Украине чрезвычайно нужен действительно независимый и профессиональный руководитель антикоррупционной прокуратуры", - отметила Венедиктова.

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора в пятницу, участие во встрече приняли директор отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Сара Ланженкамп, координатор сектора верховенства права и борьбы с коррупцией Представительства ЕС в Украине Манфредас Лимантас, председатель Антикоррупционной инициативы ЕС Эка Ткешелашвили, директор Международной организации по развитию права в Украине Леван Дучидзе и координатор программ и советник по правовым вопросам отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Елена Кустова.

Венедиктова также добавила, что во время конкурса должны быть выбраны не только руководитель САП, но и его первый заместитель и заместитель - руководитель подразделения. Проводить конкурс будет конкурсная комиссия, в состав которой входят четыре человека, определенные Советом прокуроров Украины, и семь человек, определенных Верховной Радой.

Международные партнеры заверили, что со своей стороны готовы оказывать всю необходимую поддержку и помощь.

Теги: #гпу #кадры #сап
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