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19:12 25.09.2020

Супермаркеты в Великобритании вводят ограничения на покупку ряда продуктов на фоне новых мер из-за COVID-19

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Супермаркеты в Великобритании вводят ограничения на покупку ряда продуктов на фоне новых мер из-за COVID-19

Супермаркеты в Великобритании начали вводить ограничения на покупку ряда товаров, чтобы избежать их нехватки, сообщают британские СМИ.

В частности, сеть супермаркетов Tesco теперь разрешает в одни руки приобрести не более трех упаковок из следующей серии товаров: мука, макароны, туалетная бумага и дезинфицирующие салфетки.

Ажиотаж на некоторые продукты вызван объявленными ранее на этой неделе новыми мерами из-за коронавируса. Местные жители опасаются повторного "локдауна" - положения, при котором останавливается общественная жизнь.

В четверг в Великобритании зарегистрировали самый высокий в стране прирост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 с начала пандемии - за 24 часа в стране выявили 6,6 тыс. новых случаев. Днем ранее этот показатель составил 6,1 тыс.

На этой неделе премьер-министр Борис Джонсон призвал британцев "проявить дисциплину и решимость", чтобы избежать второго возможного национального карантина из-за COVID-19.

Между тем, Джонсон ранее сообщил о введении в Англии новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, в частности, о необходимости перевода офисных работников на дистанционный режим и запрете работы пабов, баров и ресторанов после 22:00.

Общее число случаев коронавируса в Великобритании превышает отметку в 416 тыс., 41,9 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #коронавирус #супермаркеты #британия
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