В Испании выявили более 12,2 тыс. заражений COVID-19 за сутки, 120 человек скончались

В Испании зафиксировали более 12,2 тыс. заражений коронавирусом COVID-19 за сутки, сообщает в пятницу газета "Паис".

Таким образом, всего с начала пандемии в Испании выявили свыше 716,4 тыс. зараженных COVID-19.

Кроме того, за сутки в Испании скончались 120 человек, заразившихся коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране умерли 31,2 тыс. человек с COVID-19.

На прошлой неделе в Испании выявляли около 10 тыс. новых случаев в сутки. В Минздраве Испании считают, что страна на грани второй волны коронавируса, и власти изо всех сил стараются ее не допустить.