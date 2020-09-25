Минобороны: Приказ о дополнительном вознаграждении участникам ООС никак не регламентирует режим прекращения огня
Министерство обороны Украины выплатит около четверти миллиарда гривень дополнительного вознаграждения украинским военнослужащим, сдерживающих вооруженную агрессию РФ на востоке страны, заявляет министр обороны Украины Андрей Таран.
"Уже за июль-август 2020 в качестве данного дополнительного вознаграждения военнослужащим ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта будет выплачено около 250 млн грн. На текущий 2020-й год необходимыми средствами для выплаты указанной вознаграждения Минобороны обеспечено", - цитирует Тарана пресс-служба оборонного ведомства в пятницу.
В Министерстве обороны отдельно отметили, что данный приказ определяет размер дополнительного вознаграждения военнослужащим и порядок его выплаты, но никоим образом не устанавливает правила и не регламентирует режим прекращения огня на линии соприкосновения. "Любые толкования условий этих выплат как якобы "введение каких-то штрафов" абсолютно манипулятивно и политизировано", - говорится в сообщении.
Новое дополнительное вознаграждение введено с 27 июля, а соответствующий приказ вступил в силу с 25 сентября 2020 года. "Указанное вознаграждение введено впервые за время особого периода. Она осуществляется дополнительно ко всем выплат, причитающихся военнослужащим ВСУ и ГССТ за непосредственное участие в военных конфликтах, в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ или в АТО, других мероприятиях в условиях особого периода", - рассказал Таран.
Как сообщалось, ранее комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки анонсировал на пятницу заслушивание информации представителей Министерства обороны Украины относительно приказа №330 от 16 сентября, который якобы вводит штрафы для украинских военнослужащих за ответный огонь в зоне ООС.