События

19:03 25.09.2020

Во Львовской области прекратили деятельность конвертационного центра, через который провели 350 млн грн

1 мин читать
Во Львовской области прекратили деятельность конвертационного центра, через который провели 350 млн грн

Во Львовской области правоохранители в рамках уголовного производства по факту уклонения от налогов прекратили деятельность "транзитно-конвертационной" группы, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, ряд связанных предприятий путем проведения импортных операций по приобретению продовольственных товаров, формировали налоговый кредит, при этом реализуя их за наличные без фактического отражения в налоговом и бухгалтерском учете. В дальнейшем, из-за подделки финансово-хозяйственной документации, отображалась "бестоварная" реализация ввезенного и безосновательно формировался налоговый кредит для "рисковых" субъектов хозяйственной деятельности", - указывается в сообщении.

По предварительным оценкам, общая сумма "проконвертированных" средств составляет 350 млн грн.

В ходе обысков по местам осуществления хозяйственной деятельности указанных субъектов были обнаружены и изъяты оригиналы первичных документов по "бестоварным" операциям, флеш-носители, черновые записи, 30 печатей "рисковых" субъектов хозяйственной деятельности, а также неучтенные наличные средства общей суммой в 2 млн 977 тыс. грн.

Теги: #конвертцентр #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:55 23.09.2020
Во Львовской области разоблачили хищение нефти через промышленную врезку в нефтепровод "Дружба"

Во Львовской области разоблачили хищение нефти через промышленную врезку в нефтепровод "Дружба"

10:41 23.09.2020
В ДТП во Львовской области два человека погибли и два травмированы

В ДТП во Львовской области два человека погибли и два травмированы

20:49 17.09.2020
Экс-нардеп Богдан Дубневич намерен участвовать в выборах председателя ОТГ во Львовской области

Экс-нардеп Богдан Дубневич намерен участвовать в выборах председателя ОТГ во Львовской области

20:45 17.09.2020
Экс-нардеп Богдан Дубневич намерен участвовать в выборах председателя ОТГ во Львовской области

Экс-нардеп Богдан Дубневич намерен участвовать в выборах председателя ОТГ во Львовской области

09:40 17.09.2020
Житель Львовской области погиб от взрыва боеприпаса

Житель Львовской области погиб от взрыва боеприпаса

18:10 16.09.2020
Возле Львова на трассе "Киев-Чоп" столкнулись 6 транспортных средств, движение ограничено - полиция

Возле Львова на трассе "Киев-Чоп" столкнулись 6 транспортных средств, движение ограничено - полиция

12:10 11.09.2020
Годовалый ребенок погиб, еще двоих детей спасли при пожаре на Львовщине

Годовалый ребенок погиб, еще двоих детей спасли при пожаре на Львовщине

11:52 02.09.2020
Во Львовской области сотрудница Нацполиции под заказ собирала информацию о телефонных звонках граждан - ГБР

Во Львовской области сотрудница Нацполиции под заказ собирала информацию о телефонных звонках граждан - ГБР

10:04 31.08.2020
У председателя Львовского облсовета выявлен коронавирус

У председателя Львовского облсовета выявлен коронавирус

06:40 27.08.2020
Во Львовской области произошло ДТП, двое погибших и один пострадавший

Во Львовской области произошло ДТП, двое погибших и один пострадавший

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госпитализация больных COVID-19 резко выросла после периода стабилизации

В ОРДЛО незаконно удерживается 235 украинцев – Денисова

ЕС сожалеет об отсутствии уголовного расследования по делу о выводе $5 млрд из ПриватБанка

Российские наемники один раз нарушили режим тишины на Донбассе в пятницу, потерь нет

В КС поступило представление Верховного суда с просьбой разъяснить, можно ли привлекать президента Украины к административной ответственности

ПОСЛЕДНЕЕ

Общее число заразившихся COVID-19 в Молдове приближается к 50 тыс. – Минздрав

Госпитализация больных COVID-19 резко выросла после периода стабилизации

В ОРДЛО незаконно удерживается 235 украинцев – Денисова

Венедиктова обсудила с международными партнерами проведение конкурса на руководителя САП

В субботу в Украине сохранится сухая и теплая погода, в воскресенье похолодает

Супермаркеты в Великобритании вводят ограничения на покупку ряда продуктов на фоне новых мер из-за COVID-19

В Испании выявили более 12,2 тыс. заражений COVID-19 за сутки, 120 человек скончались

Минобороны: Приказ о дополнительном вознаграждении участникам ООС никак не регламентирует режим прекращения огня

ЕС сожалеет об отсутствии уголовного расследования по делу о выводе $5 млрд из ПриватБанка

Российские наемники один раз нарушили режим тишины на Донбассе в пятницу, потерь нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА