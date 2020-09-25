Во Львовской области прекратили деятельность конвертационного центра, через который провели 350 млн грн

Во Львовской области правоохранители в рамках уголовного производства по факту уклонения от налогов прекратили деятельность "транзитно-конвертационной" группы, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, ряд связанных предприятий путем проведения импортных операций по приобретению продовольственных товаров, формировали налоговый кредит, при этом реализуя их за наличные без фактического отражения в налоговом и бухгалтерском учете. В дальнейшем, из-за подделки финансово-хозяйственной документации, отображалась "бестоварная" реализация ввезенного и безосновательно формировался налоговый кредит для "рисковых" субъектов хозяйственной деятельности", - указывается в сообщении.

По предварительным оценкам, общая сумма "проконвертированных" средств составляет 350 млн грн.

В ходе обысков по местам осуществления хозяйственной деятельности указанных субъектов были обнаружены и изъяты оригиналы первичных документов по "бестоварным" операциям, флеш-носители, черновые записи, 30 печатей "рисковых" субъектов хозяйственной деятельности, а также неучтенные наличные средства общей суммой в 2 млн 977 тыс. грн.