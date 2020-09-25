ЕС сожалеет об отсутствии уголовного расследования по делу о выводе $5 млрд из ПриватБанка

Европейский союз сожалеет об отсутствии уголовного расследования о выводе бизнесменом Игорем Коломойским $5 млрд из ПриватБанка (Киев), сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

"Нам также обидно, что до сих пор не было открыто уголовное производство по делу ПриватБанка о мошенничестве на сумму в более $5 млрд. Олигархи еще сохраняют значительное влияние", – сказал Боррель, которого процитировала пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Он отметил, что олигархи в Украине обладают большинством национальных телеканалов, в то время как независимые медиа имеют решающее значение в усилиях Украины по обеспечению устойчивого информационного пространства и активного гражданского общества.

По словам Борреля, он напомнил Зеленскому, что меморандум о взаимопонимании по новой программе макрофинансовой помощи объемом в EUR1,2 млрд, подписанный Украиной и ЕС в июле, содержит условия, которые касаются, прежде всего, укрепления верховенства права и антикоррупционных реформ.

"Я настаивал, в частности, на необходимости обеспечения прозрачного и деполитизированного процесса отбора в антикоррупционные институции, основанном на заслугах", – добавил высокий представитель ЕС.